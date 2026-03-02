Rusia declara terrorista a la organización antibélica de Jodorkovski

"El Colegio Judicial de Casos Administrativos declaró al Comité Antibélico de Rusia organización terrorista y prohibió sus actividades y las actividades de sus filiales en territorio de Rusia", informó el departamento de prensa del Supremo a la agencia rusa TASS.

Según el Tribunal, "la decisión entró en vigor inmediatamente".

A finales del año pasado, las autoridades rusas incluyeron al propio Jodorkovski en una lista de extremistas y terroristas.

El expropietario de la petrolera Yukos y en su momento el hombre más rico de Rusia pasó 10 años en la cárcel y a su salida se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin en el exilio.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.