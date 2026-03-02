Mundo
02 de marzo de 2026 - 03:50

Rusia derriba 172 drones ucranianos durante la pasada noche

Moscú, 2 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 172 drones ucranianos durante la pasada noche, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE

"Durante la pasada noche desde las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) del 1 de marzo hasta las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando militar ruso en Telegram.

Los mayores ataques fueron repelidos sobre el mar Negro (67) y la sureña región de Krasnodar (66).

Sobre la anexionada península ucraniana de Crimea fueron abatidos otros 23 drones y ocho sobre el mar de Azov.

El resto de los objetivos aéreos fueron repelidos sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk, y otro, sobre la región de Astracán.

En el puerto de Novorosíisk de la región de Krasnodar resultaron heridos tres civiles -dos mujeres y un hombre- tras la caída de los restos de un dron derribado sobre una vivienda, según informaron las autoridades locales.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.