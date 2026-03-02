Sánchez condena los ataques de Irán a Israel, Chipre y varios países del Golfo Pérsico

En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez señala: "Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región".

Irán bombardeó estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel, comenzados el pasado sábado, que han provocado una escalada bélica en la región y que se extendió también a Líbano este lunes.

Sánchez añadió en su mensaje que "también condenamos el lanzamiento de misiles de Hizbulá y el ataque de Israel al Líbano".

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes. Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", concluye el presidente del Gobierno español.