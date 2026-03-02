Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot este martes

Pelicot, que este lunes presentará en Madrid sus memorias, 'Et la joie de vivre' ('Un himno a la vida'), será recibida en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, donde recibirá ese reconocimiento concedido por iniciativa de Sánchez, informaron a EFE fuentes del Ejecutivo.

El reglamento de la orden del mérito civil indica que tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, no solo de ciudadanos españoles, sino también de nacionalidad extranjera, "que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".

Serán méritos que se tengan en cuenta la prestación de servicios relevantes de carácter civil al Estado; la realización de trabajos extraordinarios de indudable valor; la laboriosidad o la capacidad extraordinaria, puestas de manifiesto en bien del interés general; y las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban premiarse y estimularse.

Pelicot consiguió en un juicio, que quiso que fuera público, que su marido, con otros 50 agresores, fuera condenado por haberla sedado de forma continua durante 10 años para que más de 80 hombres la violaran mientras él lo grababa todo.

La intención al conseguir que el juicio fuera público fue lograr, como ella misma explicó, que la vergüenza cambiara de bando.