Seúl busca proteger sus buques y su seguridad energética ante conflicto en Oriente Medio

"Se debe prestar especial atención a la seguridad de nuestros buques de transporte, que están en riesgo debido al (posible) bloqueo del estrecho de Ormuz", afirmó el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, según la agencia de noticias local Yonhap.

Kim presidió este lunes una reunión de emergencia de las autoridades surcoreanas para evaluar el impacto de la crisis en Oriente Medio tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, que este fin de semana mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano afirmó, por su parte, estar trabajando para "garantizar la seguridad económica, incluido el suministro de energía" del país asiático.

Según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur citados por Yonhap, el país asiático importa el 70,7 % de su petróleo crudo y el 20,4 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, por lo que se teme que un cierre en el estrecho de Ormuz impacte duramente a Seúl.

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía surcoreano dijo este lunes que el estrecho, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán y por donde transita alrededor del 20 % del petróleo y una parte relevante del gas natural licuado que se comercia por mar, no está actualmente bloqueado.

Una embarcación de la naviera coreana Hyundai Mechant Marine (HMM) atravesó la zona la víspera y continuó sus operaciones sin incidentes, añadió.

No obstante, Irán advirtió de que el tránsito por el estrecho de Ormuz ya no es seguro a causa del conflicto, provocando en la práctica la suspensión o el desvío de rutas de algunas de las grandes navieras como Maersk o Mediterranean Shipping Company (MSC).

La naviera estatal china Cosco Shipping anunció que está reorganizando la navegación de sus buques en el golfo Pérsico, aunque no ha comunicado una suspensión formal de operaciones, mientras que la japonesa con sede en Singapur ONE (Ocean Network Express) suspendió temporalmente su actividad "hacia y desde" la zona.

Las tres principales compañías japonesas de transporte marítimo (Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen) también paralizaron su tránsito por el estrecho de Ormuz.