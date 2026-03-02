Socialistas piden explicaciones al Gobierno de Portugal por uso de EEUU de base en Azores

Se trata de una petición que será votada mañana, martes, por la Comisión de Asuntos Extranjeros y Comunidades Portuguesa y, si es aprobada, Rangel deberá comparecer en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) para responder a las preguntas de los diputados.

La semana pasada, antes de la ofensiva iniciada el sábado por parte de Israel y EE.UU. contra Irán, Rangel admitió un uso "intensivo", mayor de lo habitual, por parte de las tropas estadounidenses de las Lajes en las últimas semanas.

El ministro explicó que el uso de esa base por parte de EE.UU. se efectúa en el marco del acuerdo existente entre los dos países, que se centra en el sobrevuelo, estacionamiento y escala de aeronaves, y que prevé "autorizaciones tácitas, dadas en un plazo relativamente corto".

El sábado, la agencia de noticias Lusa informó de que cinco aviones de reabastecimiento del tipo KC-46 Pegasus de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegaron de la base de las Lajes, situada en la isla Terceira, en las Azores.

Ese día, el Gobierno luso instó a "la máxima contención" para evitar una escalada en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de "los ataques injustificados" de Irán contra países de la región.

En junio pasado el Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro, concedió autorización a EE.UU. para que doce aviones militares de reabastecimiento utilizaran la base aérea.