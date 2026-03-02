Suecia confirma que participará en un diálogo con aliados sobre armas nucleares francesas

"Las conversaciones tratarán sobre cómo las armas nucleares pueden contribuir a una disuasión europea conjunta más clara, para que a ningún poder extranjero ni siquiera se le ocurra pensar en intentar atacarnos", dijo Kristersson en un vídeo mensaje.

Kristersson resaltó que es Francia la que ha organizado los preparativos en diálogo con Estados Unidos y la OTAN y aseguró que Suecia no va a modificar su doctrina nuclear, reformulada con su entrada en la OTAN hace dos años.

"Esa doctrina descansa en el principio de que participamos en todos los planes de la OTAN, incluidos los relacionados con las armas nucleares, pero en tiempos de paz no hay motivos para que haya armas nucleares en suelo sueco", dijo.

Suecia mantiene su apoyo al tratado internacional de no proliferación nuclear, resaltó el primer ministro sueco.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado este mismo lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ofrecido compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, aunque se reserva la decisión última de utilizarla.

Macron dijo que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazados los intereses vitales del país, en un momento en el que detectó "un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear".

En un discurso pronunciado en la base de submarinos nucleares franceses de L'Île Longue (Bretaña, oeste), Macron aseguró que Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca ya colaboran con Francia en la "disuasión avanzada", que incluye la infraestructura de detección de ataques, y abrió la puerta a que otros países se sumen.