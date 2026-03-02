Supremo ordena mantener distrito congresional en Nueva York representado por republicana

La congresista republicana Malliotakis, de raíces cubanas y griegas, representa el distrito once congresional, que abarca Staten Island y partes del sur de Brooklyn, y había pedido al Supremo pausar una orden de una instancia inferior que exigía que se redibujaran los límites de esa zona en el mapa electoral.

La decisión del Supremo no incluye un recuento de votos ni argumentos, pero el juez conservador Samuel Alito publicó una opinión a favor de mantener los límites, y la liberal Sonia Sotomayor lo hizo en contra, secundada por otros dos magistrados del mismo signo ideológico, señala The New York Times.

La disputa legal parte de una denuncia interpuesta el pasado octubre en la que un grupo de residentes de la ciudad cuestionaba los límites de ese distrito y argumentaba que los votos de los negros y los latinos quedaban diluidos, lo que violaba la Constitución estatal, según medios locales.

Este pasado enero, un juez estatal dictó que el diseño del distrito efectivamente violaba los derechos constitucionales de los residentes negros y latinos, y ordenó a una comisión independiente dibujar nuevos límites para la zona de cara a las elecciones del próximo noviembre.

No obstante, a mediados de febrero Malliotakis presentó una petición de emergencia a la jueza Sotomayor, que se encarga de estos casos, y la congresista recibió el apoyo de los abogados del Gobierno de Donald Trump, que defendieron que se mantuviera el mapa electoral tal como estaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión se produce en plena batalla por el rediseño del mapa electoral en diferentes distritos por parte de los dos partidos dominantes en el país ante los comicios de medio mandato de noviembre, en los que se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.