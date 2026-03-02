Transportistas de Ecuador protestan en frontera con Colombia contra escalada arancelaria

La protesta consistió en una caravana de camiones que salió desde el municipio de Bolívar, en la provincia de Carchi, hacia las 9:30 de la mañana y recorrió otros municipios hasta llegar alrededor de las 14:00 al centro de Tulcán.

Los conductores avanzaron por la carretera Panamericana E35 haciendo sonar pitos y exhibiendo pancartas.

Durante la protesta, los conductores expresaron su rechazo al incremento de la tasa, que pasó del 30 % al 50 % desde el pasado domingo, y advirtieron del impacto económico en las familias que dependen del comercio.

Se prevé que algunos representantes del sector se reúnan este martes con las autoridades del Gobierno, por lo que muchos evitaron pronunciarse públicamente a la espera de ese encuentro.

Limber Cedeño, uno de los comerciantes de la zona que participó en la manifestación, pidió al Ejecutivo "rever el decreto del 50 %" y aseguró que el sector no se opone a las medidas contra la inseguridad en la frontera, pero considera que el porcentaje es excesivo, según declaró a EFE.

"De pronto aceptamos un porcentaje bajo, un IVA, para poder comercializar. Creo que se tienen que sentar los gobiernos a dialogar, hay un sinnúmero de familias afectadas. Es caótico para todo el país", continuó.

La guerra comercial comenzó en enero, cuando el Gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de una "tasa de seguridad" del 30 % a importaciones colombianas, al argumentar una supuesta falta de acciones firmes por parte de Colombia frente al narcotráfico en la frontera común.

En respuesta, Colombia impuso aranceles a 73 productos ecuatorianos, que entraron en vigor la semana pasada, tras lo cual Ecuador elevó el gravamen al 50 %.

Por su parte, Olga Reasco, otra comerciante minorista de arroz afectada, señaló que las ventas disminuyeron porque los compradores temen el cobro de impuestos o restricciones en el paso hacia el lado colombiano.

"Principalmente tenemos clientes de pasos (fronterizos) legales, no sé por qué los cerraron", indicó.

Los manifestantes también expresaron preocupación por la situación de los pasos vecinales de Carmelo, Tufiño y Urbina, que según dijeron, permanecen cerrados pese a que esperaban una resolución para su reapertura.