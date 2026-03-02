Trinidad y Tobago estudia reabrir registro de migrantes para regularizar su situación

Alexander declaró a EFE que se han registrado más de 29.200 personas, 17.000 niños y 12.200 adultos, y de ellas 23.342 fueron venezolanos.

Sin embargo, el titular trinitense de Seguridad Nacional precisó que más de 12.000 solicitudes se clasificaron como incompletas debido a la falta de documentos.

Otras solicitudes procedían de jamaicanos, guyaneses, cubanos y nigerianos.

El Marco de Registro de Migrantes 2026 se cerró a medianoche del 26 de febrero, tras haberse abierto el 26 de enero.

Los migrantes que completaron el proceso en línea deberán asistir a una entrevista en persona entre el 2 y el 27 de marzo en cuatro lugares de Trinidad y Tobago, entre ellos el estadio Ato Boldon, el estadio Larry Gomes en Arima, el estadio Dwight Yorke en Tobago y el estadio Hasely Crawford en Puerto España.

Alexander afirma que el proceso incluye la toma de huellas dactilares y la verificación antes de la emisión de las tarjetas de registro que permitirían a los migrantes trabajar legalmente en el país.

El ministro reconoció que el primer día de inscripción presencial presentó retos logísticos, pero afirmó que las operaciones mejoraron a medida que avanzaba la jornada.

En respuesta a las peticiones de prórroga del sistema en línea, en particular por parte de las comunidades indígenas de Moruga, donde algunos migrantes carecen de documentos de identificación, Alexander reiteró que la plataforma está actualmente cerrada.

Sin embargo, confirmó que cualquier decisión de reabrirla se tomaría tras consultar con la primera ministra.

Uno de los migrantes que se inscribió en el estadio Ato Boldon fue el guyanés Shazam Sattar, que lleva 21 años viviendo en Trinidad trabajando como contratista, y remarcó a EFE que está agradecido por la oportunidad.

Por su parte, el jefe de las Primeras Naciones Soberanas de Trinidad y Tobago, Eric Lewis, señaló a EFE que muchos migrantes indígenas no poseen documentos de identificación básicos y no pudieron registrarse en línea antes del cierre del portal.

Lewis estimó que cerca de 200 migrantes indígenas viven en la comunidad de Moruga, en el sur de Trinidad, aunque muchos se han trasladado a zonas como San Fernando, Puerto España y Arima en busca de trabajo.

El proceso de registro está vinculado al Aviso Legal 470, la Orden de Inmigración (Exención del permiso de trabajo) de 2025, que inicialmente estaba prevista para entrar en vigor desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los migrantes siguen estando sujetos a deportación si cometen delitos penales, proporcionan información falsa o incumplen las leyes de inmigración después de registrarse.

Las licencias vencieron el 31 de diciembre de 2025, y el Gobierno trinitense afirmó en noviembre que planeaba renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes.