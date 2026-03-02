Triple empate pionero en el concurso internacional del festival de circo Elefante de Oro

El jurado de expertos que escoge a los ganadores ha decidido entre las veinticuatro atracciones que se han podido ver desde el pasado 26 de febrero y que han reunido a más de 29.000 espectadores.

Un total de 75 artistas de dieciséis países han participado en veinticuatro atracciones, que han abarcado desde números de comicidad a malabares, antipodismo, patinaje acrobático, acrobacia en el suelo, equilibrios y diferentes modalidades aéreas.

El concurso se ha desarrollado en dos programas paralelos hasta llegar a la Gala de Oro con los catorce mejores espectáculos y en la que se ha producido el triple empate.

El director del festival, Genís Matabosch, ha considerado que "esta edición confirma el Elefante de Oro como una cita imprescindible para los profesionales del circo de todo el mundo".

"Es un espacio que se ha consolidado como el lugar en el que descubrir talento emergente y entender hacia donde evolucionan las tendencias circenses actuales", ha añadido.

Además de los tres vencedores, el Elefante de Plata ha sido para la compañía Troupe Tendgri de Mongolia, el dúo ucraniano AnVi y el vietnamita Love.

El bronce ha recaído en los brasileños Vibraz, los vietnamitas Du Non y los rusos In Flow, mientras que el premio del público lo ha obtenido la compañía etíope ASE Brothers.