Un incendio afectó bombas de carga de una unidad de la refinería más importante de Ecuador

La empresa pública Petroecuador indicó que el incendio se registró en las bombas de carga de la Unidad SEVIA de la Refinería Esmeraldas, y anotó que se activó de manera inmediata el Plan de Emergencias y Contingencias del centro refinador.

A las 21:35 hora local (02:35 GMT) el evento fue controlado en su totalidad.

Como medida preventiva, las operaciones de la Refinería Esmeraldas se encuentran temporalmente suspendidas mientras se desarrollan las labores de control y evaluación técnica, para luego retomar las actividades con total seguridad.

De acuerdo a Petroecuador, no fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. En el lugar se mantienen brigadas contra incendios, personal de Seguridad, Salud y Ambiente para las evaluaciones respectivas.

"La presencia de producto se encuentra bajo control. Las llamas observadas en videos difundidos en redes sociales corresponden a la combustión del material derramado y no representan riesgo de propagación", señaló.

La Unidad SEVIA procesa fondos de vacío para reducir su viscosidad y producir fuel oil, como parte del esquema operativo habitual de la refinería.

"La situación está controlada y no existe riesgo", insistió Petroeciador al tiempo que formuló un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

El nuevo incendio ocurre después de otro registrado el pasado 30 de enero que no afectó las operaciones ni la productividad de la Refinería, aunque sí provocó el vertido de "una mínima cantidad" de hidrocarburo en un río, según informó entonces la petrolera estatal Petroecuador.

En mayo pasado se registró un incendio de grandes proporciones en esa refinería, lo que obligó a declararla en emergencia para agilizar las reparaciones de los daños causados y la dejó fuera de funcionamiento hasta julio, cuando empezaron a reiniciarse sus operaciones de manera progresiva.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador y tiene capacidad para procesar hasta 110.000 barriles de petróleo por día.

Es alimentada por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros.