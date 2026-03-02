Un primer grupo de 127 italianos vuelve a su país tras quedarse bloqueados en Dubái y Omán

"Desde Mascate (capital de Omán) ha salido un primer vuelo chárter con 127 ciudadanos italianos que estaban bloqueados en Omán o que fueron trasladados desde Dubái a Omán", afirmó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El avión está previsto que llegue entre las 21:00 (20:00 GMT) y las 21:30 (20:30 GMT) de este lunes al aeropuerto de Roma Fiumicino, según adelantó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en una audiencia en el Senado.

El ministro cifró en unos 70.000 los italianos que se encuentran en la región, tanto permanentes (el 80 %) como temporales. De ellos, aproximadamente 30.000 están en Dubái y Abu Dabi.

"En estos momentos, la unidad de crisis está facilitando la organización de otros vuelos desde Mascate para favorecer el regreso de nuestros compatriotas", agregó. De hecho, se espera que el martes regrese a Italia un grupo de aproximadamente 200 estudiantes procedentes de Abu Dabi.

El Ejecutivo añadió que también las embajadas y consulados en Abu Dabi, Dubái y Omán están trabajando "para facilitar el traslado de italianos hacia aeropuertos operativos en la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y anunciaron que la aerolínea emiratí Etihad está organizando reaperturas breves y temporales de vuelos y rutas desde el aeropuerto de Abu Dabi.

Dubái ha sido escenario en los últimos días de la escalada de la tensión regional tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, en represalia por bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.