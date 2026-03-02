Una ONG noruega denuncia al menos 141 ejecuciones en Irán en enero y febrero

"Al menos 141 personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron ejecutadas en los dos primeros meses de 2026", indicó a través de un comunicado, en el que apuntó haber recibido "531 denuncias más de ejecuciones durante el mismo período que no ha podido verificar de forma independiente".

Además, la ONG transmitió su preocupación por la situación de las decenas de miles de detenidos por las protestas contra el régimen que se encuentran en instalaciones de las autoridades de inteligencia iraní, incluidas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Algunas de esas instalaciones, "según se ha informado, han sido objeto de recientes ataques militares, lo que ha aumentado más la preocupación por su seguridad", destacó IHRNGO, que se mostró "profundamente preocupada" por una posible "escalada de ejecuciones en las prisiones iraníes".

"Cientos de miles de presos en todo Irán, entre ellos decenas de miles de manifestantes detenidos durante las recientes protestas, algunos de los cuales se encuentran recluidos en centros de detención no oficiales que escapan a cualquier tipo de supervisión, se han convertido en las víctimas más vulnerables", dijo Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO.

La ONG noruega también destacó que, en el actual contexto de guerra contra el país persa, "los presos están siendo sujetos a mayores restricciones" y a que sean víctimas de las "acciones de represalia" del régimen de los ayatolás por los ataques en su contra.