Unesco define bombardeo en escuela iraní como "grave violación del derecho internacional"

Según informaciones preliminares, varios misiles impactaron el sábado contra una escuela femenina en la localidad de Minap, en el sur del país, causando alrededor de 150 muertos y cerca de un centenar de heridos. Entre las víctimas mortales habría numerosos estudiantes.

En un comunicado, la agencia de la ONU expresó su profunda alarma por el impacto de los ataques y recordó que los centros educativos y quienes se encuentran en ellos están protegidos por el derecho internacional humanitario.

"Los ataques contra instituciones educativas ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación", señaló la Unesco, que se sumó a las condenas de otros organismos del sistema de Naciones Unidas y altos funcionarios.

Entre ellos figura el secretario general, Antonio Guterres, quien rechazó tanto los bombardeos como los ataques de represalia lanzados por Irán que alcanzaron a varios países de Oriente Medio.

Por su parte, la premio Nobel de la Paz y Mensajera de la Paz de la ONU, Malala Yousafzai, afirmó en el texto de Unesco estar "desconsolada y consternada" por el ataque y pidió el fin de la escalada de violencia, así como justicia y rendición de cuentas.