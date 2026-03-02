Viceministro de Asuntos Exteriores de Irán niega ataque a infraestructura petrolera saudí

"No somos responsables de eso. Ya nos hemos puesto en contacto con nuestros hermanos saudíes", aseguró en una entrevista a la cadena estadounidense CNN.

"Irán no es responsable del ataque contra las instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Hoy hemos anunciado oficialmente que ese no era uno de los objetivos de las fuerzas armadas iraníes", insistió el viceministro iraní.

El ataque, en el que se interceptaron dos drones que causaron un incendio en la instalación petrolera, ha llevado a parar la actividad de la refinería de la petrolera Aramco y como consecuencia se perderá el suministro de los 550.000 barriles que se producen al día, lo que genera preocupación en los mercados energéticos.

Pese a la negativa del vicecanciller iraní, las autoridades de Teherán han reconocido que en este momento de guerra parte del Ejército y de la Guardia Revolucionaria iraní operan de manera aislada en base a órdenes preestablecidas y en modo autónomo, especialmente tras los ataques estadounidenses e israelíes a centros de mando y control.

El viceministro de Asuntos Exteriores explicó también que su política con los países vecinos es muy clara, "deseamos mantener las mejores relaciones con ellos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Takht-Ravanchi aseguró en CNN que han informado a los países de la zona que "si Estados Unidos o Israel muestran animosidad contra Irán, actuaremos en legítima defensa y atacaremos los activos y bases militares estadounidenses en la región, dondequiera que se encuentren, ya que son objetivos legítimos".

El viceministro iraní apeló al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar esa legitimidad, ya que es el precepto que otorga a los Estados el derecho de legítima defensa, siempre que la fuerza que utilicen sea necesaria y proporcionada.

Por último, Takht-Ravanchi aseguró que en Irán "la gente está de luto y muy enfadada. El ambiente es de gran indignación por la agresión nuclear contra el líder de la Revolución Islámica, quien cuenta con muchos seguidores, no solo en Irán, sino también en otros países islámicos".

Además, lamentó las celebraciones que se han visto en las calles de muchas ciudades del mundo. "Fue el líder religioso de millones de chiítas", concluyó.