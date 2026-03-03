ACNUR teme un desborde de capacidad humanitaria en O. Medio, ya con millones de refugiados

"Estamos profundamente preocupados por la escalada del conflicto, su impacto sobre la población civil y los nuevos desplazamientos en la región", subrayó el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, en una rueda de prensa.

Recordó que ACNUR es la agencia con mayor presencia en Irán, uno de los países del mundo que acoge a más refugiados (actualmente alrededor de 1,6 millones, muchos de ellos procedentes de la vecina Afganistán).

"Trabajamos para apoyar al Gobierno iraní en el mantenimiento de servicios sanitarios, educación y protección social", destacó Baloch.

La fuente de ACNUR destacó que por ahora no se han registrado movimientos significativos en pasos habituales de refugiados, como la frontera de Turquía o la que separa a Irán de Afganistán.

Sí se han confirmado desplazamientos masivos en el sur de Líbano, el valle de la Bekaa y las afueras meridionales de Beirut, con al menos 30.000 personas alojadas en refugios colectivos.

"Muchas familias están saliendo en coche o a pie con escasas pertenencias y buscando seguridad en otras zonas, y bastantes han pasado la noche en sus vehículos", relató Baloch.

En la misma rueda de prensa, el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) Ricardo Pires manifestó la preocupación de la agencia por el grave impacto que el conflicto podría tener en millones de niños de la región.

"Ya han soportado meses de inestabilidad y se enfrentan ahora a nuevos traumas, miedo y desplazamiento", advirtió.

Agregó que la escalada militar está interrumpiendo de forma severa rutas de suministro vitales para la asistencia de UNICEF a niños necesitados.

"Deben ser protegidos en todo momento y nunca ser objetivos militares", concluyó, recordando que ya habido informaciones de menores fallecidos en ataques en Irán, Israel y Líbano.