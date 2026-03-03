Activista cree que amnistía de Venezuela es "débil" y exige liberación de presos políticos

"Esta amnistía, en lugar de servir como un instrumento de reconciliación, se está convirtiendo en un elemento para generar mayor dolor, sufrimiento y revictimización", manifestó la activista, también integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Rivas dio estas declaraciones a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, donde varias personas asistieron para solicitar la amnistía, un encuentro al que también acudieron familiares y activistas del Clipp.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todas las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, a que acompañe a todos los presos políticos", pidió la integrante de la ONG.

A su lado, el abogado Joel García subrayó la "incoherencia e incongruencia" que a su juicio tiene la Ley de Amnistía, aprobada en febrero pasado y que establece que este beneficio se debe otorgar en un lapso que no excederá los 15 días.

Sobre este punto, García señaló que ese lapso "no se va a cumplir" al asegurar que no hay suficientes recursos para atender los casos y los tribunales "están esperando instrucciones para ver qué van a hacer".

Por otra parte, el abogado indicó que, en teoría, la amnistía cubre el período entre 1999 y febrero de 2026, pero criticó que en su artículo 8 se establezca un catálogo de 13 hechos políticos de 13 años específicos, lo que excluye el resto de la fecha establecida, así como los casos relacionados con operaciones militares.

"Entonces la ley no es ni general ni cubre el período que dice. Esto es una contradicción", apuntó García, que consideró que la ley "está concebida como una estafa más".

La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, informó este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

El Gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.