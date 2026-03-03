Acuerdo entre UE y el Mercosur consigue vía libre para su debate en Parlamento paraguayo

Ambas comisiones respaldaron de manera unánime el convenio durante una reunión celebrada hoy en el Senado, a la que asistieron el recién nombrado ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, y el canciller, Rubén Ramírez.

Con este panorama, se da por descontado que el Senado sancione el miércoles el texto del acuerdo, que luego debe recibir el aval de la Cámara de Diputados.

"Este convenio, que lleva décadas discutiéndose, representa una oportunidad importante para Paraguay", dijo el senador Rafael Filizzola, un opositor a las iniciativas del Gobierno del presidente Santiago Peña.

Sin embargo, el legislador del Partido Democrático Progresista llamó a "tomar medidas" para potenciar la industria de Paraguay y garantizar que el país pueda "aprovechar" las oportunidades que se abren con la aplicación del acuerdo.

También expresó sus preocupaciones el senador opositor Líder Amarilla, que alertó de la "brecha competitiva" entre los productores de la UE y el Mercosur, algo que, aseguró, podría provocar una competencia desleal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Riquelme, que defendió la postura del Gobierno en la reunión, destacó que los productores paraguayos tendrán medidas y cuotas especiales de exportación al mercado europeo.

Asimismo, indicó que las salvaguardas al sector agrícola del bloque europeo, otra de las preocupaciones de los legisladores, no aplicarán a Paraguay, y sí a las otras tres naciones del Mercosur -Argentina, Brasil y Uruguay- siempre que se demuestre que el país no incidió en la subida de las exportaciones, el extremo que activa esas medidas.

El bloque de los Veintisiete y el Mercosur rubricaron este acuerdo, que concentra 700 millones de consumidores y el 25 % del PIB global, el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes que el pilar comercial del pacto entró en vigor de forma provisional, después de que fuera ratificado por los parlamentos de Argentina y Uruguay.