Aeroflot inicia la repatriación de turistas rusos de Emiratos Árabes Unidos

El primer vuelo que partió del aeropuerto de Dubái llevaba a bordo 159 pasajeros, mientras el segundo transporta más de 400, según informa la agencia RIA Nóvosti.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, más de 20.000 turistas rusos se encontraban en la región como parte de viajes organizados cuando estalló la crisis.

Las autoridades rusas pidieron hoy el cese inmediato de los ataques tanto contra Irán como contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

A pesar de continuar la guerra en Irán y los ataques de Teherán contra objetivos en el Golfo Pérsico, los aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos reanudaron los vuelos de manera limitada el lunes, cuando partieron dos vuelos a Moscú desde Abu Dabi y Dubái y otros tres desde esta última ciudad con destino Kazán, Novosibirsk y Yekaterimburgo.

Por su parte, el Ministerio de Emergencias de Rusia envió un avión a Azerbaiyán para recoger a los ciudadanos rusos que consiguieron abandonar Irán por tierra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un vuelo especial de los servicios de emergencia partió del aeropuerto Zhukovski, cerca de Moscú, para evacuar a los ciudadanos rusos que abandonaron Irán a través de los controles terrestres", informó el Ministerio de Emergencias, citado por TASS.