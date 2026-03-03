Añaden nuevos delitos a la causa por violación contra el hijo de la princesa Mette-Marit

Høiby había sido arrestado el pasado 1 de febrero, dos días antes del inicio del juicio, e imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona, por lo que se dictó prisión preventiva contra él.

El fiscal Sturla Henriksbø declaró este martes al diario Aftenposten que Høiby afronta ahora dos nuevos cargos por quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona y comportamiento desconsiderado, pero los de amenazas y agresión no han sido incluidos en la acusación.

Según declaró uno de sus abogados, Petar Sekulic, a ese mismo medio, el joven de 29 años, y que no forma parte de la Casa Real, se declara culpable de las nuevas acusaciones.

"También ha accedido a que la acusación adicional sea incluida en la causa principal", afirmó Sekulic.

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Høiby -fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- ha admitido agresiones y otros delitos menores, pero se ha declarado no culpable de las violaciones, que considera fueron sexo voluntario, así como de filmar sin consentimiento a varias mujeres y de maltrato.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

El hijo de Mette-Marit ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer trastornos psíquicos.