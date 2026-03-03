Asciende a nueve el número de muertos por el derrumbe de un edificio en Johannesburgo

La tragedia ocurrió este lunes en el barrio de Ormonde, donde se vino abajo una parte del inmueble aún en construcción, en el que se encontraban doce trabajadores en el momento del derrumbe, y se activó una operación de rescate.

Este lunes, los equipos de emergencia localizaron seis cuerpos y otros tres fueron hallados este martes al reanudarse el operativo de búsqueda.

"Se han localizado dos personas y los equipos trabajan para extraerlas de debajo de la losa de hormigón. Una persona sigue desaparecida, lo que eleva el total de muertos a ocho", declaró esta mañana Xolile Khumalo, portavoz del Servicio Médico de Emergencia de Johannesburgo, citado por medios locales.

Horas después, Khumalo confirmó que se halló el cuerpo de la persona desparecida.

Además, tres personas fueron rescatadas y trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

El alcalde de Johannesburgo, Dada Morero, confirmó este martes que el Ayuntamiento no había aprobado los planos de construcción del edificio y que había algunos problemas que provocaron el derrumbe.

"El edificio en cuestión infringe claramente las ordenanzas municipales, ya que no se siguió el debido proceso en su construcción. La ciudad no cuenta con un registro oficial de aprobación y los planos de construcción no se presentaron para su revisión", dijo el alcalde, citado por medios locales.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ofreció sus "más sinceras condolencias" a las familias de los fallecidos y expresó su "solidaridad" con los supervivientes.

Ramaphosa manifestó su esperanza de que "la investigación del derrumbe proporcione respuestas a las familias de los fallecidos y a los supervivientes, y que dicha investigación ayude a prevenir que se repita una tragedia como ésta".