Ataques entre Israel, Hizbulá e Irán y contra base EE. UU. en Baréin: cuarto día de guerra

Hasta primera hora del martes se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra:

- El Ejército de Israel continúa atacando este martes tanto la capital iraní como Beirut, según informó en un comunicado castrense. "La Fuerza Aérea israelí ha iniciado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hizbulá".

- El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó antes un ataque contra la base aérea israelí de Ramat David. En su página web oficial, Hizbulá indicó que atacaron en respuesta a la "agresión criminal israelí" contra "decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut".

- Según el comunicado, el ataque tuvo lugar a las 5.00 hora local (3.00 GMT) con un escuadrón de drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una oleada de ataques contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido, un nuevo golpe después de que Arabia Saudí confirmara que la Embajada estadounidense en Riad sufrió un ataque con drones y Washington pidiera a sus ciudadanos abandonar Oriente Medio.

- "En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

- El presidente de EE. UU., Donald Trump, alardeó en la madrugada del martes de que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y de que las reservas de municiones nunca han sido más altas.

- "Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas. Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió Trump en su red Truth Social.

- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que su país fuese a atacar a EE. UU. realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar como un movimiento "preventivo".

- "Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos", dijo Araqchí en la red social X.

- Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por ello, afirmó, Donald Trump, tomó la "sabia decisión" de golpear primero.

- El enviado especial para Oriente Medio estadounidense, Steve Witkoff, aseguró el lunes a Fox News - hora de EE. UU.- que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de hasta 11 bombas nucleares y dijo que "estaba claro que sería imposible" llegar a un acuerdo.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo asimismo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, también a Fox News.

- La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA situó este martes las víctimas mortales en 742, además de 971 heridos.

- Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.