Aterriza en Fráncfort procedente de Dubái el primer avión con turistas alemanes evacuados

El A380 de la aerolínea Emirates, que había partido por la mañana de los Emiratos Árabes Unidos, aterrizó pasadas las 13.30 (12.30 GMT) en Fráncfort, sin que se precisara el número de viajeros a bordo.

En declaraciones al diario Bild, una portavoz del consorcio turístico Dertour confirmó que entre los pasajeros se encontraban "unas pocas decenas" de clientes del grupo, que tiene previsto sacar a sus turistas de la región en vuelos especiales adicionales.

El portavoz subrayó que la seguridad de los turistas es la máxima prioridad y agregó que Dertour está en estrecho contacto con las autoridades y las líneas aéreas asociadas.

Mientras tanto, equipos especializados siguen atendiendo a los viajeros que se encuentran en la zona, explicó por su parte el director general del grupo Dertour, Christoph Debus.

Esta mañana, el grupo turístico Tui anunció su intención de comenzar este martes la repatriación de sus clientes varados en Oriente Medio en vuelos de sus aerolíneas asociadas Emirates, Qatar Airways y Etihad.

Está previsto que el primero de estos vuelos, con número EK8051 y de la compañía Emirates, llegue a Múnich, en el sur de Alemania, alrededor de las 19.30 hora local (18.30 GMT) con alrededor de 200 pasajeros de Tui a bordo, informó un portavoz del operador turístico, citado por la cadena pública ARD.

Además, Tui cuenta con su propia aerolínea, Tuifly, cuyos aviones están a la espera de recibir el permiso para poder volar a la región y llevar a sus clientes varados en la zona, unos 10.000, de vuelta a Alemania lo antes posible, precisó esta mañana en declaraciones a la cadena de noticias NTV el director general del consorcio, Sebastian Ebel.

Paralelamente, el Gobierno alemán fletará aviones civiles a la capital de Arabia Saudí, Riad, y de Omán, Mascate, para evacuar a "personas vulnerables", en concreto, niños, enfermos y mujeres embarazadas, anunció el lunes el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.