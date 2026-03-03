Boric anula reunión con Kast tras las acusaciones de mentir por el proyecto de cable chino

Boric, que el 11 de marzo entregará el poder al ultraderechista, explicó en un breve punto de prensa que Kast llegó al encuentro en La Moneda (sede de gobierno) pidiéndole que retirara sus declaraciones del lunes, en los que aseguró haber hablado con él sobre el proyecto del cable "semanas antes de que fuera una polémica".

"Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado antes respecto de esta situación (del proyecto del cable), como eso es falso y no lo voy a hacer, decidí que las siguientes bilaterales no sucedieran", afirmó el presidente.

La controversia se abrió el lunes entre los presidentes entrante y saliente luego de que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, contradijera a Boric y asegurara que "el presidente electo no fue informado" sobre el tema y que "no tenía conocimiento alguno" en varias conversaciones que se sostuvieron.

Además de la crisis interna abierta hoy, el proyecto del cable submarino ha provocado una escalada en las tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos luego de que el 20 de febrero la Administración de Donald Trump revocara las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras acusarlos de "socavar la seguridad regional".

Kast y Boric se han reunido en distintas ocasiones en los últimos tres meses, siempre en buen tono y de forma cordial: la primera, el 15 de diciembre, al día siguiente del triunfo electoral de Kast; la segunda justo un mes después; y una tercera vez, como gesto de unidad, tras los megaincendios que ya causaron al menos 21 fallecidos en la zona centro-sur del país.

También el traspaso entre los distintos ministros se ha producido en buenos términos.

Sin embargo, el episodio de hoy abre un nuevo escenario en las relaciones entre ambos, a ocho días del cambio de poder.

Boric se mostró "disponible" para tener "todas las reuniones que sean necesarias y con toda la transparencia que corresponde" para que el traspaso "sea impecable", pero lamentó haber visto "una actitud distinta" en el próximo mandatario.

En el encuentro de este martes, que se preveía largo, también debían participar varios de los ministros de ambos gabinetes para abordar, además del proyecto chino, la situación carcelaria, estado de la economía nacional y otros temas.