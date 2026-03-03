Cámara Penal decidirá si procede juicio a militares por masacre de civiles en El Salvador

A inicios de diciembre de 2025 se conoció la decisión de elevar la causa a juicio por crímenes de lesa humanidad atribuidos a 12 altos mandos militares, entre ellos los jefes del Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, la defensa de los militares apeló el 22 de diciembre pasado ante el Juzgado de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera la decisión de este tribunal de llevar el caso a juicio, recurso que la Cámara de lo Penal de la oriental ciudad de San Miguel resolverá y decidirá si mantiene el llamamiento a juicio emitido en primera instancia, según Cristosal.

La ONG explicó que "la posibilidad de que el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños llegue a su etapa final se encuentra ahora bajo la decisión de la Cámara de lo Penal, tras concluir la etapa de alegaciones en apelación".

Recordó que la apelación fue interpuesta por la defensa del exministro de la Defensa, Guillermo García, el excomandante de la Fuerza Aérea, Rafel Bustillo, y diez oficiales que integraban el mando del Batallón Atlácatl "al momento de la masacre".

"Los apelantes buscan frenar de nuevo un largo proceso que ha sido sostenido por la persistencia de las víctimas, la solidez de la prueba testimonial y científica, el acompañamiento de organizaciones que durante años defendieron el avance de este juicio frente a repetidos intentos de cerrarlo", apuntó Cristosal.

La organización espera que la Cámara "confirme la decisión de elevar el caso a plenario y permita llevar a cabo un juicio que se ha retardado durante décadas".

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del élite Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron de manera "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.