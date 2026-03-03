Canciller chino exige a su homólogo israelí el "cese inmediato" de los ataques contra Irán

Wang mantuvo una conversación telefónica con Saar durante la que sostuvo que abstenerse del uso de las amenazas o la fuerza en las relaciones internacionales "es de interés fundamental para todas las partes, incluido Israel", informó la Cancillería china en un comunicado.

La conversación con Saar se produce un día después de las que mantuvo el jefe de la diplomacia china con los ministros de Exteriores de Irán, Omán y Francia.

"Tras escuchar el informe de Saar sobre la postura de Israel respecto a la situación actual, Wang Yi declaró que China ha abogado constantemente por la resolución de los conflictos internacionales y regionales mediante el diálogo y la consulta", indica la nota oficial.

Wang recordó asimismo que durante años "China se ha comprometido a promover una solución política al problema nuclear iraní" y consideró que las últimas negociaciones entre Teherán y Washington "han logrado avances significativos, incluyendo la atención a las preocupaciones de seguridad de Israel".

"La fuerza no puede resolver realmente los problemas; al contrario, traerá nuevos problemas y graves consecuencias a largo plazo".

El ministro chino defendió la postura "justa e imparcial" de su país en la cuestión de Oriente Medio y garantizó que Pekín "seguirá desempeñando un papel constructivo en la promoción de la distensión".

Además, Wang urgió a Israel a que adopte "medidas concretas para garantizar la seguridad del personal y las instituciones chinas", una solicitud que Saar aseguró que se cumplirá.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos, calificándola de grave vulneración de la soberanía iraní y de los principios de la Carta de la ONU.

En su conversación de la víspera con su par iraní, Abás Araqchí, Wang le aseguró el respaldo de China en la defensa de la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán, aunque también pidió que Teherán atienda "las legítimas preocupaciones de sus (países) vecinos", varios de los cuales han sido atacados por misiles iraníes.