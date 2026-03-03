Cancillería de Perú informa que una familia de diez nacionales es evacuada de Jerusalén

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que la familia de diez integrantes cruzó el paso fronterizo de Allenby, que pasa por la ciudad palestina de Cisjordania hacia Jordania, con asistencia de la Embajada de Perú en Israel, y luego se trasladó a la capital jordana, Ammán, con la gestión de la Embajada del Perú en Egipto.

Agregó que también están coordinando las facilidades para el retorno de la familia a Perú desde Madrid, España.

Además, señaló que la Cancillería mantiene contacto y coordinación permanente con un segundo grupo de más de 20 peruanos que aún permanecen en la zona, a fin de brindarles la asistencia necesaria para su eventual evacuación.

En este sentido, expuso que mantiene la coordinación con las cancillerías de Turquía y de Azerbaiyán para, en caso de ser necesario, se facilite la evacuación de peruanos residentes en la capital de Irán, Teherán, por los pasos de frontera que comparten con este país.

"Se exhorta a los connacionales que residen o se encuentren temporalmente en Medio Oriente y el Golfo Arábigo a extremar las medidas de precaución siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, evitando desplazarse sin conocimiento de dichas autoridades y manteniéndose informados", indicó.

Asimismo, sostuvo que a solicitud de Perú, se activó la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, un mecanismo que permite una respuesta conjunta de los países de América del Sur para optimizar los esfuerzos de evacuación y asistencia que en la actualidad está coordinado por Chile.

Por último, ofreció los números y direcciones de las embajadas y consulados peruanos en la zona en caso de que nacionales requieran de asistencia u orientación.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Esta misma noche, Irán realizó diversos ataques contra objetivos de Israel y embajadas de Estados Unidos, como la ubicada en Riad, capital de Arabia Saudí.