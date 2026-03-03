Chile registra más de 9.000 bodas gay tras cuatro años de ley del matrimonio igualitario

La principal organización LGTBI de Chile indicó en un informe que la cantidad de contracciones legales entre mujeres en el periodo ha sido superior al de los hombres, con 5.100 matrimonios frente a 3.600, respectivamente.

"La mayor proporción de matrimonios entre mujeres confirma una tendencia ya observada en otros países, donde las parejas lésbicas acceden de forma más temprana y masiva a este derecho”, dijo la portavoz del Movilh, Javiera Zúñiga.

El Parlamento chileno aprobó el matrimonio igualitario el 7 de diciembre de 2021, con un histórico proyecto de ley que entró en vigor en marzo siguiente e hizo de Chile el octavo país en América Latina en legalizar la unión entre parejas del mismo sexo, junto con Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México.

Hasta ahora y desde el 2015, las personas del mismo sexo solo podían unirse bajo la figura legal del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.

“La igualdad legal no solo reconoce vínculos afectivos, sino que también protege realidades familiares (...) Históricamente (los hijos) estuvieron invisibilizadas o desprotegidas”, agregó por su parte Rolando Jiménez, dirigente del Movilh.

El informe de la organización detalló además que la mayoría de los hijos inscritos pertenecen a familias monoparentales conformadas por mujeres (86 %).

El cuarto aniversario de la celebración de la primera boda entre parejas del mismo sexo se celebrará el próximo 10 de marzo, un día antes de la investidura como nuevo presidente del ultraderechista José Antonio Kast, que es opositor al matrimonio igualitario.