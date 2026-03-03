CMA CGM suspende transporte marítimo de mercancías peligrosas en 13 países por guerra Irán

Se trata de Irak, Baréin, Kuwait, Yemen, Catar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Egipto (puerto de Ain Sokhna), Yibuti, Sudán y Eritrea, precisó la Compañía de Transporte Marítimo y Compañía Marítima General (CMA CGM) con sede en el puerto mediterráneo de Marsella.

La medida, que entra en vigor de forma inmediata, busca "garantizar la integridad de la carga, la estabilidad operativa y la seguridad de los equipos en el contexto actual", señaló la compañía en un comunicado publicado en su página web.

Añadió que los contenedores con mercancías peligrosas ya embarcados o en proceso de carga en los puertos afectados recibirán instrucciones adicionales en las próximas horas.

La naviera aseguró que sus equipos mantienen un monitoreo constante de la situación y que informarán oportunamente sobre cualquier cambio significativo en las restricciones.

El tercer grupo de transporte de contenedores del mundo se suma así a las decisiones en sentido similar adoptadas previamente por las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), que anunciaron el pasado domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global.