Comieza el período de propaganda para las elecciones internas de los partidos en Paraguay

Según el cronograma electoral, las organizaciones políticas podrán difundir propaganda hasta las 23:59 horas locales (02:59 GMT) del jueves 4 de junio, indicó el TSJE en un comunicado.

Los comicios internos son de obligatorio cumplimiento para los partidos políticos, de acuerdo con el Código Electoral paraguayo, promulgado en 1996, so pena de que les sea impedida la inscripción de "sus listas en los Tribunales electorales respectivos".

Los ganadores de las internas partidarias podrán postularse como candidatos a las municipales de octubre próximo, en las que se elegirán a las autoridades locales para el período 2026-2031.

El gobernante Partido Colorado, el mayor del país con más de 2,5 millones de afiliados, tiene más de 10.000 aspirantes a las elecciones internas en 263 intendencias (alcaldías) y sus respectivas juntas municipales.

El actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, el senador oficialista Arnaldo Samaniego y el disidente Daniel Centurión son los precandidatos colorados a la intendencia de Asunción, la capital del país.

Por su parte, la exministra de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y excandidata a la Vicepresidencia Soledad Núñez fue elegida el pasado 22 de febrero como candidata a la alcaldía asuncena por una alianza de partidos de la oposición.

El TSJE habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales, en las que se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.