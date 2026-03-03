Comisión Europea espera que EEUU respete acuerdos y asegura que velará por intereses de UE

"⁠Esperamos que los Estados Unidos respeten los compromisos contraídos en nuestra declaración conjunta. ⁠La Comisión velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea", dijo a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por las últimas declaraciones de Trump.

Gill afirmó que la posición de la UE "no ha cambiado" y remitió a esos dos "elementos fundamentales" de la declaración que la Comisión emitió el pasado 22 de febrero en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. contra la mayor parte de la política arancelaria de Trump, y del anuncio de éste de nuevos aranceles.

En esa ocasión, el Ejecutivo comunitario llamó a Washington a atenerse a los compromisos adoptados en la declaración conjunta que las dos partes adoptaron en agosto pasado, por la cual se evitaba la escalada de una guerra comercial y se fijaba un arancel general tope para la UE de un 15 %.

El Gobierno español aseguró este martes ante las amenazas de Trump que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EE.UU.

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump también afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Las fuentes del Gobierno español recalcaron que si la Administración estadounidense quiere revisar las relaciones comerciales, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.

Así, el comercio extracomunitario es competencia exclusiva de la UE y no de los gobiernos nacionales de los países miembros. Esto significa que las instituciones de la UE elaboran leyes sobre cuestiones comerciales y negocian y celebran acuerdos comerciales internacionales.

Las responsabilidades de la UE abarcan el comercio de bienes y servicios; los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, como las patentes; la contratación pública, y la inversión extranjera directa.