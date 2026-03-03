Condena de 20 años en Marruecos a un psiquiatra que drogaba y abusaba de sus pacientes

La sentencia, dictada en la noche del lunes por un tribunal de la ciudad de Fez, cierra un largo proceso abierto por tráfico de drogas y trata de personas.

El psiquiatra, que ejercía en una clínica privada de la ciudad, ha sido condenado a 20 años y al pago de una multa de unos 20.000 euros por agresión sexual a pacientes psicológicamente vulnerables, según el diario digital le360.

Las víctimas fueron incitadas al consumo de droga y agredidas sexualmente por el psiquiatra, que encabezaba una red en la que participaban, entre otros, su primo -que se encargaba de suministrar las drogas-, un enfermero, el dueño de un riad (hotel) en Fez y un fotógrafo.

La investigación comenzó con la denuncia de la esposa del médico, que al revisar el móvil del marido descubrió vídeos incriminatorios.

Además del psiquiatra, la justicia ha condenado a penas de entre cinco años y seis meses de prisión al resto de los acusados en la trama y al pago de indemnizaciones a las víctimas.