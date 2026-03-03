Condenan a 12 años de cárcel al rapero británico Ghetts por atropello mortal en Londres

Londres, 3 mar (EFE).- El rapero británico Ghetts, cuyo nombre real es Justin Clarke-Samuel, fue condenado este martes a 12 años de prisión por causar la muerte de un estudiante nepalés de 20 años, Yubin Tamang, en un atropello con fuga ocurrido el 18 de octubre de 2025 en el noreste de Londres.