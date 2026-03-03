Congreso paraguayo reanuda sesiones con acuerdo UE-Mercosur y pensiones públicas en agenda

La Cámara Baja arrancó esta jornada su periodo ordinario de sesiones con la reelección del diputado Raúl Latorre, del gobernante Partido Colorado, como presidente de ese poder para un cuarto período, y la designación de su mesa directiva, que ejercerá funciones a partir del 1 de julio próximo hasta junio de 2027.

El Senado convocó para este miércoles a su primera sesión ordinaria de 2026.

Entretanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de esa Cámara convocó al canciller del país, Rubén Ramírez, para abordar en una reunión el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), suscrito con EE.UU., y el tratado de libre comercio con la UE.

La ratificación del convenio con la UE es uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa, luego de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, remitiera el texto el 29 de enero a la Comisión Permanente del Congreso, que sesionó durante el receso parlamentario.

Ya dos socios del Mercosur -Uruguay, primero, y horas después, Argentina- ratificaron el instrumento, aprobado por ambos bloques tras más de 25 años de negociaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el viernes pasado que el pilar comercial del pacto se aplicaría de forma provisional.

Los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso, que iniciará el tratamiento en el Senado.

Otro tema pendiente para la Cámara Alta es la aprobación de una controvertida reforma a la ley de jubilaciones del sector público, cuyo tratamiento fue aplazado para el próximo 25 de marzo, después de una protesta convocada el pasado 10 de febrero por funcionarios públicos, en su mayoría docentes.

El proyecto de reforma, discutido y aprobado en medio del receso por los diputados, establece en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria tras 25 años de aportes para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, sectores que no requerían una edad mínima de retiro.

De igual forma, está en agenda el acuerdo SOFA, firmado el 15 de diciembre pasado entre Paraguay y Estados Unidos, que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad. Peña remitió el documento al Congreso en febrero pasado.