Cruz Roja destina fondo de emergencia de 1,6 millones para atender las necesidades en Irán

De acuerdo con lo indicado en rueda de prensa por el portavoz de la federación, Tommaso della Longa, el fondo tiene como objetivo proporcionar asistencia vital a unas 200.000 personas durante nueve meses.

"Todas las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja de la región están en máxima alerta ante cualquier posible necesidad de respuesta", agregó.

En Irán, por ejemplo, equipos médicos de emergencia fueron desplegados en las zonas atacadas para proporcionar primeros auxilios, atención a los heridos y evacuación médica a hospitales.

En Israel, los 39.000 trabajadores y voluntarios de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) están movilizados con toda su flota de ambulancias, y desde el 1 de marzo han atendido a 121 personas, incluyendo casos de traumatismos, heridas por metralla y crisis de ansiedad.