EE.UU. cierra sus consulados en Pakistán tras protestas violentas por ataques en Irán

Las autoridades estadounidenses informaron, por medio de su sitio oficial, que la decisión se tomó luego de que multitudes intentaran irrumpir en el consulado de Karachi el pasado domingo, en el marco de una ola de manifestaciones en distintas ciudades del país.

Según informes locales, al menos 22 personas perdieron la vida durante las protestas, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y bloqueos en calles principales de Islamabad, Karachi y Lahore.

La embajada instó a sus ciudadanos a extremar precauciones y evitar aglomeraciones, mientras que el gobierno pakistaní reforzó la seguridad alrededor de las instalaciones diplomáticas estadounidenses, en un intento de prevenir nuevos episodios de violencia.

Estados Unidos ha tenido que tomar medidas de prevención en sus sedes en otros países, como la alerta emitida en 14 países de Oriente Medio que pide a sus ciudadanos abandonar la zona mientras existan vuelos comerciales.

Esta alerta está vigente para países como Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania, Yemen, entre otros.

Durante la noche de este lunes, Irán ha atacado diversos objetivos en Israel, así como la embajada estadounidense de Riad, en el reino de Arabia Saudí.