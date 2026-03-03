EE.UU. cierra sus misiones en Kuwait y Arabia Saudí mientras Irán intensifica su respuesta

"La misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para ciudadanos estadounidenses", publicó en X la legación de Washington en Riad.

El aviso recomendó a los estadounidenses en esa nación que permanezcan confinados en sus hogares.

"Evite la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque a las instalaciones. Seguimos limitando los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región", añade el mensaje.

Este anuncio llega después de que esa embajada fuera alcanzada este lunes por dos drones, que provocaron un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin reportes de víctimas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "pronto" se sabrá su respuesta a este ataque.

Mientras, la misión en Kuwait informó hoy en X que permanecerá cerrada indefinidamente "debido a las tensiones continuas en la región".

La embajada estadounidense en el rico país petrolero había advertido ya este lunes de que existía una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra esa nación y pidió que no se visite la legación.

El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Kuwait del personal no imprescindible de su misión y sus países; y el lunes pidió a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluidos Kuwait y Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad.

EE.UU. inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el inicio del operativo.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.