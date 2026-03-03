EE.UU. utiliza por primera vez contra Irán el drone LUCAS, una copia del de bajo Shahed

El Pentágono confirmó que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero.

El mismo día que EE.UU., junto con Israel, lanzó sus primeros misiles y drones contra objetivos iraníes, el Comando Central (Centcom) estadounidense anunció que estaba utilizando por primera vez en la historia los LUCAS kamikaze.

"Estos drones de bajo costo, modelados a partir de los drones Shahed de Irán, están ahora infligiendo represalias fabricadas en Estados Unidos", señaló Centcom en sus redes sociales.

Según las autoridades militares estadounidenses, el sistema forma parte de una nueva estrategia basada en drones baratos y desechables que pueden desplegarse rápidamente y en grandes cantidades, una táctica inspirada en las lecciones de la guerra en Ucrania, donde miles de drones económicos están siendo utilizados por ambos bandos.

En sus operaciones en Ucrania, Rusia ha convertido al Shahed-136 en su dron de ataque preferido hasta el punto de que, mientras que inicialmente importó la aeronave de Irán, ahora el Ejército ruso está produciendo su propia versión, denominada Geran-2 con transferencia de diseño y apoyo iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las características del Shahed-136 son las que han hecho que tanto Rusia como Estados Unidos hayan decidido copiar su diseño.

Los drones Shahed-136 son municiones merodeadoras o drones kamikaze diseñados para volar hacia un objetivo programado y detonar su carga explosiva. El aparato mide alrededor de 3,5 metros de largo y 2,5 metros de envergadura, pesa unos 200 kilos y puede transportar una cabeza explosiva de entre 40 y 60 kilos.

Con un diseño de ala delta, está propulsado por un motor de pistón colocado en la parte trasera y cuenta con una antena para el sistema global de navegación por satélite, ya sea el GPS estadounidense, el ruso Glonass o el chino BeiDou. Algunos expertos consideran que la aeronave tiene una autonomía de hasta 2.000 kilómetros.

Lo que realmente ha convertido el Shahed-136 en un éxito es su bajo costo y facilidad de producción en masa. Los analistas consideran que cada unidad le cuesta a Irán unos 20.000 dólares, muy inferior a la de sistemas no tripulados más avanzados como el MQ-9 Reaper estadounidense, cuyo precio puede superar los 20 millones de dólares.

Esta diferencia permite lanzar grandes cantidades de drones para saturar defensas aéreas enemigas o atacar objetivos de forma simultánea, una estrategia conocida como "masa asequible" que cada vez gana más peso en la doctrina militar moderna.

Estados Unidos adaptó ese concepto para crear el LUCAS, aunque con algunas modificaciones. El modelo estadounidense ha sido desarrollado por la empresa estadounidense SpektreWorks utilizando ejemplares del Shahed.

El LUCAS es algo más pequeño, unos tres metros de largo y 2,4 metros de envergadura. Visualmente es muy similar al Shahed-136. Su alcance y carga útil no han sido revelados por las autoridades militares estadounidenses que si han cifrado en unos 35.000 dólares su coste unitario.

Pero lo que parece claro, es que EE.UU. ha multiplicado las capacidades del LUCAS con respecto al Shahed-136 o al Geran-2.

El analista militar canadiense Shahryar Pasandideh ha destacado que el diseño de los LUCAS es "más modular" que su contraparte iraní, lo que le permitiría integrar diferentes cargas útiles o sistemas de comunicaciones y control.

Y, sobre todo, los LUCAS estadounidenses están equipados con antenas Starlink que les permiten contar con comunicación por satélite durante su operación y controlar múltiples drones simultáneamente, algo que ampliaría sus capacidades operativas frente a los modelos más básicos.