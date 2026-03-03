Ejército israelí publica orden de evacuación para 83 pueblos del sur del Líbano

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares y mantenerse a al menos 1.000 metros de las aldeas. Cualquier persona que se encuentre cerca de los elementos, instalaciones y medios de combate de Hizbulá pone su vida en riesgo", recoge el mensaje militar.

La lista incluye 83 pueblos distribuidos mayormente entre las gobernaciones libanesas de Nabatieh y el Sur, principalmente en los distritos de Bint Jebeil, Maryayun, Tiro y Nabatieh.

Israel ha aumentado este martes su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, en una acción que el Ejército describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hizbulá contra su frontera norte.

Israel ha atacado más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano desde este lunes, después de que extendiera su ofensiva al país vecino para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

Estados Unidos e Israel iniciaron durante la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, y en la que ha muerto en un bombardeo el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado alrededor de 800 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde 31 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.