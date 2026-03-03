El argentino Julio Bocca, premio Lux Ductor en un nuevo festival de danza en España

Lacarra explicó a los periodistas que este premio "se entregará cada año a una leyenda de la danza que, a través de su luz propia, ha sido un referente para generaciones de bailarines".

"Esta vez será para Julio Bocca, y será un honor para nosotros tenerlo aquí y que los bailarines que son el futuro de la danza puedan tener un encuentro con él", añadió la directora del festival.

Julio Bocca (Buenos Aires, 1967) ha sido uno de los mejores intérpretes masculinos de la danza clásica y contemporánea, considerado por muchos como sucesor del ruso Rudolf Nuréyev. Bailó con las más grandes compañías, como la Royal Ballet de Londres, Bolshoi de Moscú, Kirov de Leningrado, Scala de Milán o la Zarzuela de Madrid.

Según explicó Lacarra, este nuevo festival nace "gracias al apoyo de Antonio Banderas y del Teatro del Soho".