El canciller chino espera que los países del Golfo "fortalezcan su independencia"

Wang indicó que "China aprecia la activa mediación de Omán para impulsar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como sus ingentes esfuerzos por salvaguardar la paz regional", según un comunicado publicado por la Cancillería china.
El diplomático chino aseguró que "Estados Unidos e Israel provocaron deliberadamente una guerra contra Irán, lo cual viola claramente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Wang aseveró que "la tarea urgente ahora es poner fin de inmediato a las acciones militares para evitar una mayor propagación del conflicto y evitar un deterioro irreversible", al tiempo que agregó que China "también está dispuesta a desempeñar un papel constructivo".
"China espera que los países del Golfo desarrollen una buena vecindad y fortalezcan la solidaridad y la coordinación, para que puedan controlar plenamente su futuro ", agregó el ministro chino.
Por su parte, Albusaidi declaró que "las negociaciones entre Irán y Estados Unidos habían logrado avances sin precedentes", pero que, "lamentablemente", Estados Unidos e Israel "han ignorado los resultados de las conversaciones y han iniciado una guerra", según el comunicado de la Cancillería china.
En las últimas semanas, el sultanato de Omán había mediado entre Estados Unidos e Irán para que ambas partes negociaran en la cuestión nuclear iraní.
Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos en países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra su territorio.
Teherán sostiene que esas acciones forman parte de su represalia contra lo que considera una agresión directa y contra la presencia militar estadounidense en la región.
Wang habló también este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE.UU. e Israel.
China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos.
Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.