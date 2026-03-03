El Cartoon Movie de Burdeos comienza con una destacada presencia de proyectos españoles

La presente edición acogerá a 50 proyectos procedentes de 21 países, cinco de los cuales son largometrajes de producción española, lo que convierte a España en el tercer país con mayor presencia en el encuentro, únicamente por detrás de Francia, con 15 proyectos, y de Alemania, con seis.

"España ha sido durante muchos años el segundo o el tercer país con más presencia y que Alemania esté por delante es casi una excepción (...) España está muy involucrada con las películas", afirmó en declaraciones a EFE la directora del Cartoon Movie, Annick Maes.

Este 2026, España estará representada por 'A veces silencio', la historia de una chica que ensordece todo lo que toca; 'Aya en el Desierto', en la que una niña marfileña trata de cruzar el estrecho de Gibraltar; 'Carmen y la Cuchara de Palo', que trata la tradición familiar a través de tres generaciones; 'Tukuy', sobre el viaje de un espíritu nacido del viento, y 'Piso 13', que plantea una Galicia posapocalíptica.

A estos proyectos cabe añadir otros tres que contarán con una participación minoritaria española: 'Monster Mia', en la que una niña convencional llega a un instituto de monstruos; 'Pirate Mo and the Legend of the Red Ruby', sobre una pequeña pirata que trata de hallar un tesoro perdido, y 'Halloween vs. Day of the Dead', donde un niño-calabaza y a una niña-esqueleto tratan de salvar dichas festividades.

Dado que el evento reunirá a profesionales de todo el continente para presentar sus proyectos entre este martes y el próximo jueves, el Cartoon Movie supone una oportunidad para promocionarse y conocer "la animación del mañana", según detalló su directora.

"El objetivo es promover la creatividad, acelerar el desarrollo y estimular la coproducción (...) Es el lugar ideal para asociarse y encontrar oportunidades de financiación", explicó Maes.

En esto coincidió el director de 'Carmen y la Cuchara de Palo', Carlos Gómez-Mira, que planteó a EFE la posibilidad de convertir su película en "una serie animada" después de que el filme, originalmente concebido como un cortometraje, fuera recibido con múltiples premios internacionales.

"Nunca estás acostumbrado (a estos foros) por muchos premios y festivales que hayas ganado, porque esto es una experiencia completamente diferente. Aquí vamos a exponer nuestra película para ver si le puede resultar interesante a algún distribuidor, exhibidor, plataforma de televisión extranjera o posible coproductora", detalló.

'Carmen y la Cuchara de Palo', un relato sobre el legado familiar que invita a mayores y pequeños a, según Gómez-Mira, hacer "lecturas a diferentes niveles", será presentada el jueves.

Desde la primera edición del Cartoon Movie en 1999, más de 500 películas consiguieron su financiación en el foro, entre las cuales se cuentan producciones como las exitosas 'Tadeo Jones' (2013) o 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' (2019).

Además del Cartoon Movie, cada año se celebran el Cartoon Forum en Toulouse (sur), dedicado a las series animadas; el Cartoon Business en Bruselas, para fomentar la generación de contactos en el sector; el Cartoon Next en Marsella, centrado en las nuevas formas de animación, y el Cartoon Springboard en Madrid, dedicado a los "jóvenes talentos".

Tanto 'A veces silencio' como 'Aya en el Desierto' fueron presentadas en los Cartoon Springboard de años anteriores, que han resultado particularmente productivos para las producciones españolas y cuya próxima edición se celebrará en Madrid entre el 3 y 5 de noviembre.