El conflicto en Oriente Medio no eleva el riesgo en Taiwán, según expertos isleños

Chieh Chung, investigador del Instituto para la Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, afirmó a la agencia isleña CNA que la probabilidad de una invasión china "no es tan alta" a corto plazo, al considerar que Pekín mantiene como meta la "reunificación pacífica" y que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) dispone todavía de una capacidad limitada para garantizar una "victoria rápida".

Si bien Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán ni mantiene relaciones diplomáticas con la isla, es su principal suministrador de armas y acudiría además en su auxilio en caso de que fuera atacada por China, que reclama la soberanía sobre este territorio que se autogobierna desde 1949.

El analista apuntó además que las recientes purgas en la cúpula castrense china, incluida la destitución de altos mandos de la Comisión Militar Central, el principal órgano dirigente de las Fuerzas Armadas, hacen que "no sea el momento adecuado" para una acción militar externa a gran escala.

No obstante, advirtió de que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría afectar indirectamente a la capacidad de disuasión estadounidense en el Pacífico occidental.

Según Chieh, las fuerzas estadounidenses han alertado en el pasado sobre la escasez de municiones guiadas de precisión, por lo que una campaña sostenida basada en ataques aéreos podría "mermar la preparación operativa de Estados Unidos" y "debilitar su capacidad para disuadir a China" en el Pacífico oriental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chieh añadió que si para finales de marzo la crisis evoluciona hacia una guerra de desgaste, la posición negociadora de Trump ante Pekín podría verse "debilitada" de cara a la visita que el republicano realizará a China a finales de marzo, anunciada por la Casa Blanca pero aún no confirmada por el país asiático.

Por su parte, Chang Wu-ueh, asesor del Instituto para la Investigación de Política Nacional, sostuvo que las recientes acciones estadounidenses en Venezuela e Irán evidencian que Washington mantiene como prioridad la competencia estratégica con China, si bien el margen para alcanzar acuerdos sustanciales en materia comercial o sobre Taiwán durante la visita parece reducido.

En ese contexto, Chieh advirtió de que sistemas de defensa aérea que Taiwán aspira a adquirir podrían sufrir demoras si la crisis en Oriente Medio se prolonga y se reducen los inventarios estadounidenses, en un escenario en el que aliados de Washington también están reforzando sus propias capacidades de defensa aérea.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás, que ha respondido con ataques a países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí o Kuwait.