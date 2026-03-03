El crudo brent avanza más de un 5 % y ronda los 82 dólares por la guerra en Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 82,12 dólares a las 9:22 GMT, un avance del 5,63 % frente al cierre del lunes, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a 82,05 dólares poco después de las 10 GMT.

El brent llegó a subir más de un 13 % en la madrugada del lunes, en su primera reacción a la ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que respondió a su vez con bombardeos hacia distintos objetivos de sus vecinos árabes de la región del golfo Pérsico.

Los inversores siguen pendientes hoy de la evolución del conflicto y en particular de la paralización del tránsito naviero por el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, un paso clave para el comercio mundial, incluido un 20 % del flujo marítimo de petróleo.

El profesor de Política Energética y Climática en la Universidad de Oxford Jan Rosenow dijo en una conferencia el lunes que el impacto del conflicto en Irán en el mercado energético a largo plazo dependerá, sobre todo, de la duración y la escalada del mismo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó en las últimas horas la posibilidad de que la operación se alargue "más de cinco semanas" y Rosenow apuntó que, si la guerra se resuelve en cuestión de días, su efecto será limitado, pero, si se alarga, acabará afectando a los precios minoristas de energía.

Emma Wall, jefe de estrategia de Hargreaves Lansdown, subrayó que la tensión en el estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre la oferta de crudo, pero señaló que "esta perturbación se considera transitoria y los valores podrían volver a niveles normales si el conflicto se resuelve rápidamente".