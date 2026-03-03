El desempleo en Japón subió hasta el 2,7 % en enero de 2026

El número de desempleados en Japón en el primer mes del año fue de 1,91 millones, lo que supone un aumento de 60.000 personas en comparación con diciembre y 180.000 respecto a enero del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

El número de personas con trabajo en el país asiático en enero fue de 68,17 millones, un descenso interanual de 40.000 individuos y la primera caída en cinco meses, destacó el ministerio.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, una caída de 0,02 puntos respecto a diciembre, detalló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron principalmente en el sector de la restauración (13,8 % menos) y en el de las ventas (11,6 % menos), según Sanidad, aunque las nuevas vacantes aumentaron un 4,3 % en el sector educativo.