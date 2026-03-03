El Gobierno alemán anuncia un primer vuelo de evacuación desde Omán el miércoles

"Mañana habrá un primer vuelo a Mascate en Omán, con el que queremos intentar llevarnos a casa, a Alemania, a este grupo de personas que llamamos vulnerables, es decir, ancianos, enfermos, débiles, embarazadas, niños, tenemos que ver a quién nos podemos llevar", dijo Wadephul al diario 'Die Welt'.

Actualmente se organizan más vuelos de este tipo para los días posteriores, para lo cual el Gobierno alemán está en contacto con las aerolíneas Lufhansa y Condor.

"Al mismo tiempo tomamos nota de que felizmente las aerolíneas comerciales vuelven a volar desde Emiratos Árabes Unidos y ha llegado hoy un primer vuelo. Se esperan más y en eso estamos trabajando ahora de manera muy intensiva, consularmente in situ con nuestro personal", afirmó Wadephul.

El ministro ya había adelantado el lunes que el Gobierno se dispone a fletar aviones civiles con destino a la capital de Arabia Saudí, Riad, y a Mascate para evacuar a los más vulnerables de los alrededor de 30.000 turistas germanos varados en la zona.

Este martes aterrizó en Fráncfort (oeste de Alemania) un primer avión procedente de Dubái con turistas alemanes que se encontraban varados tras la escalada bélica que comenzó el sábado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El A380 de la aerolínea Emirates, que había partido por la mañana de Emiratos Árabes Unidos, aterrizó pasadas las 13.30 (12.30 GMT) en Fráncfort, sin que se precisara el número de viajeros a bordo.

En declaraciones al diario 'Bild', una portavoz del consorcio turístico Dertour confirmó que entre los pasajeros se encontraban "unas pocas decenas" de clientes del grupo, que tiene previsto sacar a sus turistas de la región en vuelos especiales adicionales.

Además está previsto que el día de hoy aterrice además en Múnich, en el sur de Alemania, un vuelo de repatriación operado por Emirates y organizado por el grupo turístico Tui.