El Gobierno francés afirma que no hay problemas de aprovisionamiento de combustibles o gas

"No hay ningún riesgo para el aprovisionamiento a corto plazo ni de petróleo ni de gas", subrayó Lescure en una declaración a la prensa junto al gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

Lescure afirmó que "no hay ninguna razón para amontonarse en las gasolineras. No hay ningún riesgo de aprovisionamiento ni de gas ni de gasolina", aunque admitió que la situación evoluciona y que el Gobierno está supervisando la situación.

Los precios del gas y del petróleo se han encarecido después de los ataques -desde el sábado- de Estados Unidos e Israel a Irán, que es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.