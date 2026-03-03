El Gobierno paraguayo anuncia plan de acceso a viviendas para connacionales en España

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, dijo en una conferencia de prensa que el plan tiene el respaldo de la estatal Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que ofrece créditos con tasas del 6,5 % y plazo de hasta 30 años.

Baruja indicó que en España residen más de 150.000 paraguayos y destacó que ese país es el principal origen de las remesas a Paraguay, que sumaron en 2025 cerca de 500 millones de dólares, según el ministro.

El ministro, acompañado de una delegación, viajará a España para presentar el programa Che Róga Porã 2.0 ('Mi casa bonita' en idioma guaraní) en Madrid, Málaga y Barcelona.

Por su parte, la presidenta de la AFD, Stella Guillén, detalló en la misma rueda de prensa que los solicitantes deben demostrar un ingreso mensual neto máximo de hasta 7.000 dólares, luego del pago de impuestos, entre otros requisitos.

Guillén indicó que el primer plan piloto de Che Róga Porã 2.0 para residentes en el exterior se presentó en Estados Unidos en noviembre pasado, y que hasta ahora han recibido unas 100 solicitudes que están en estudio en el sistema financiero.

Este programa, que busca reducir el déficit habitacional en el país, donde cerca de un millón de personas no tienen casa propia, ha aprobado 3.700 créditos por un total a 140 millones de dólares desde su puesta en marcha en 2024, detalló la Presidencia en un comunicado.