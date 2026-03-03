El hijo menor de Robert Mugabe seguirá en prisión tras aplazarse su audiencia en Sudáfrica

"El caso no pudo continuar debido a un fallo técnico del suministro eléctrico en el tribunal y a la documentación pendiente que la defensa aún espera de la fiscalía", dijo el abogado de Chatunga, Sinehlanhla Mnguni, a la prensa en el exterior del tribunal.

"Solo quiero decir que hemos estado listos desde la semana pasada. La fiscalía ha declarado públicamente que ha tenido dificultades para obtener ciertos documentos. Por nuestra parte, estamos listos para proceder", agregó.

Chatunga y su guardaespaldas Tobias Mutonje están acusados de intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y obstrucción de la justicia, después de que el hijo menor de Mugabe presuntamente disparara contra su jardinero en el exclusivo barrio de Hyde Park, en Johannesburgo, el mes pasado.

No es la primera vez que Bellarmine Chatunga Mugabe tiene problemas con la ley en Sudáfrica, ya que en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton, en Johannesburgo.

En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un caso, aunque no se revelaron los detalles del resultado, según medios locales.

El hijo menor del expresidente zimbabuense también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios asegurados por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.